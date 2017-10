Lichaam van vermiste Anne Faber (25) gevonden in bos in Zeewolde Karen Van Eyken

18u02 575 rv, ANP Het Nederlandse Openbaar Ministerie en de gemeente Zeewolde hebben op een gezamelijke persconferentie bekendgemaakt dat het lichaam van Anne Faber (25) is gevonden. De vrouw uit Utrecht werd sinds 29 september vermist.

De Nederlandse politie heeft heel de dag gezocht naar het lichaam van de vrouw in een bos bij Zeewolde (Flevoland). Eerder vandaag maakte de politie bekend in een specifiek deel van het gebied te zoeken, omdat er aanwijzingen waren dat de Utrechtse daar zou liggen. Dat vermoeden bleek juist. Via forensisch onderzoek is vastgesteld dat het om het stoffelijk overschot van de 25-jarige Utrechtse gaat.

Afgelopen maandag werd zedendelinquent Michael P. aangehouden op het terrein van de psychiatrische kliniek in Den Dolder waar hij verbleef.

Hij zou nu aangegeven hebben op welke specifieke locatie het slachtoffer lag.



Eerder werd hij veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien jaar, afpersing, (poging tot) diefstal met geweld en verboden wapenbezit.

rv Anne Faber

Faber vertrok die vrijdagavond uit Utrecht voor een lange fietstocht en was sindsdien vermist. Het laatste teken van Anne Faber was die vrijdag om 18.50 uur, toen zij een selfie maakte en die naar haar vriend stuurde. De telefoon van de vrouw maakte voor het laatst contact met een zendmast in de buurt van Soest. Maar ze kwam nooit thuis aan. De dagen erna gaan vrienden, familie en de politie op zoek naar haar. Wat later vond men haar fiets, jas en rugzak.

Het onderzoek van de politie wordt nu verdergezet om te achterhalen wat er exact is gebeurd.

ANP Luchtfoto's tonen de zoeklocatie naar de vermiste Anne Faber in de buurt van een golfterrein in Zeewolde.

