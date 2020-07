Lichaam van vermist Duits meisje (14) teruggevonden in Noordzee MDG/SVM

17 juli 2020

21u20

Bron: ANP 8 Het lichaam dat vanmiddag in de Noordzee bij Ameland is gevonden, is dat van het 14-jarige Duitse meisje dat sinds afgelopen zaterdag vermist werd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze is door twee agenten gevonden bij een booreiland.

Nadat het meisje geïdentificeerd werd, is haar lichaam overgedragen aan de familie. “We zijn opgelucht dat het meisje is gevonden en dat er een eind komt aan de onzekerheid van haar familie”, zegt burgemeester Leo Pieter Stoel. “Ik heb heel veel waardering voor iedereen die meegeholpen heeft met zoeken en wil mijn dank uitspreken aan alle mensen die zich de afgelopen week hebben ingezet. De gemeente Ameland leeft intens mee met de familie. We wensen ze heel veel sterkte toe.”

Het meisje raakte zaterdagavond vermist. Ze was met haar vader en zus in zee naar de zonsondergang gaan kijken, toen ze in de problemen kwamen en afdreven. De vader en zijn andere dochter konden aan de kant komen, maar het 14-jarige meisje werd niet meer gezien.

Een dregteam en een team voor onderwaterzoekingen zochten naar haar. Ze kregen daarbij ook de hulp van vissers, die mee zochten met hun boten.



