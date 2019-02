Lichaam van studente (23) die 19 jaar geleden verdween in vriezer van zus gevonden “Stroomstoring brengt oplossing in oude verdwijningszaak” Redactie

17 februari 2019

20u48

Bron: AD.nl, Dpa 1 De raadselachtige verdwijning van een jonge vrouw in Kroatië is na zo'n negentien jaar vermoedelijk opgelost. De autoriteiten hebben een lichaam aangetroffen in het huis van de zus van de vermiste Jasmina Dominic, berichten Kroatische media.

De destijds 23-jarige studente verdween in de zomer van 2000, maar zou pas vijf jaar later als vermist zijn opgegeven. Nu heeft de politie haar lichaam gevonden in een vrieskist in haar ouderlijke woning, waar ze samen met haar zus woonde tot ze naar Zagreb trok om er te studeren. Haar zus bleef in het huis wonen met haar man en twee kinderen, nadat hun vader drie jaar geleden overleed. De moeder van de twee vrouwen woont in Duitsland.

Een politiewoordvoerder bevestigt de gruwelijke ontdekking en de arrestatie van een 45-jarige vrouw. Het gaat volgens media om de zus van het slachtoffer. De echtgenoot van de zus werd verhoord en later vrijgelaten.



Stroomstoring

De stoffelijke resten kwamen volgens mediaberichten aan het licht nadat de elektriciteit was uitgevallen of afgesloten. Daarop begon het in cellofaanfolie gewikkelde lichaam van de jonge vrouw te stinken en dat bleef niet onopgemerkt. De politie heeft die lezing overigens niet bevestigd.

Het is nog onduidelijk wat Jasmina precies is overkomen. Het lichaam zal nog nader onderzocht worden.

