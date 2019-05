Lichaam van oud-Congolese premier wordt vanavond, twee jaar na overlijden, in Kinshasa verwacht HAA

30 mei 2019

09u54

Het lichaam van Etienne Tshisekedi komt normaal om 16 uur lokale tijd (17 uur Belgische tijd) aan in Kinshasa. Dat heeft het uitvaartcomité van de voormalige Congolese premier en de historische oppositieleider laten weten.

De repatriëring van Tshisekedi was normaal gisteravond al voorzien met een privévliegtuig vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. Op het laatste moment werd de vlucht echter uitgesteld door "logistieke redenen", zegt Lucien Lundula Lolatui, de coördinator van het uitvaartcomité.

"Deze situatie is buiten de wil van de Belgische autoriteiten en de organisatoren van de uitvaart. Alles wordt in het werk gesteld om het stoffelijk overschot van de eerste minister terug te brengen, deze 30ste mei om 16 uur op de luchthaven N'djili.”



Volgens experten zou het vliegtuig om 9 uur vanop de vliegbasis Melsbroek moeten vertrekken om acht uur later aan te komen in Kinshasa. Het Franse persagentschap AFP zegt op basis van een bron dicht bij de familie van Tshisekedi dat het vliegtuig deze namiddag om 14 uur "op een privéluchthaven dicht bij Brussel" zou vertrekken.

Etienne Tshisekedi overleed begin 2017 in Ukkel op 84-jarige leeftijd. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene.

