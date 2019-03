Lichaam van meisje aangetroffen op het strand van Lesbos FVI

10 maart 2019

13u43

Bron: Belga 0 Het lichaam van een meisje dat mogelijk het slachtoffer was van de schipbreuk van een migrantenboot, is zondag aangetroffen op een strand van het Griekse eiland Lesbos. Dat meldde het Griekse persbureau Ana.

Het lijk, onthoofd en in een vergevorderde staat van ontbinding, zou dat van een meisje van negen kunnen zijn dat vermist was sinds de schipbreuk van een migrantenboot voor de oostkust van Lesbos. Bewoners ontdekten zondagochtend het lichaam op Vatera Beach en waarschuwden de kustwacht, die het lijk meenam voor een autopsie.

Donderdag stierven drie mensen, waaronder twee kinderen, na de schipbreuk van een migrantenboot met minstens twaalf mensen aan boord in de buurt van het Griekse eiland Samos. Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 200 asielzoekers op de Middellandse Zee omgekomen. De meesten van hen proberen Italië te bereiken, zei de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In 2018 kwamen bijna 48.000 vluchtelingen of migranten Griekenland binnen, ongeveer 32.000 onder hen via de eilanden van de Egeïsche Zee dicht bij de Turkse kust. In totaal verblijven momenteel meer dan 70.000 migranten en vluchtelingen in Griekenland.