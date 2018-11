Lichaam van Khashoggi wordt wellicht nooit teruggevonden: Turkse autoriteiten zetten zoektocht stop AW

Bron: Al Jazeera 1 De Turkse politie zal de zoektocht naar het lichaam van journalist Jamal Khashoggi stopzetten. Het strafrechtelijk onderzoek naar de moord wordt wel gewoon voortgezet. Dat berichtten anonieme bronnen aan televisienetwerk Al Jazeera. Erdogan wil dit weekend in Parijs over de resultaten van het onderzoek praten met Trump.

Gisteren werd nog bekendgemaakt dat er zuurresten en andere chemicaliën in de tuin van de Saudische consul werden aangetroffen. Men vermoedt dat daarmee de lichaamsdelen van Khashoggi werden opgelost nadat hij in stukken werd gereten. De residentie van de consul ligt op loopafstand van het Saudische consulaat, toch reden enkele mannen met verschillende auto’s tot aan zijn huis. Dat gebeurde kort nadat Khashoggi het consulaat bezocht.

Weigering van toegang

Die weigerde overigens eerst de toegang aan Turkse onderzoekers, maar die wisten uiteindelijk toch enkele monsters te verzamelen. De verzamelde stalen bleken resten van zuur en andere chemicaliën te bevatten. Intussen ontkennen de autoriteiten in Saudi-Arabië nog steeds enige betrokkenheid.

Bilaterale bijeenkomst

Turkije zegt intussen nog dat het de geluidsopname van de moord op Khashoggi liet beluisteren aan bevoegde instanties in Saudi-Arabië, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij zouden weten dat de moord op de journalist het werk is van vijftien Saudische huurmoordenaars. Verder zei Erdogan nog dat hij Trump graag zou spreken in de aanloop van de herdenkingsplechtigheden in Parijs dit weekend: “In Parijs zullen we proberen een kans te grijpen om een bilaterale bijeenkomst te realiseren”, aldus Turks president Erdogan.