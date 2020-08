Lichaam van jonge migrant (16) aangespoeld op strand in noorden van Frankrijk KVE

19 augustus 2020

16u14

Bron: Belga 0 Het lichaam van een jongeman is woensdagmorgen op een strand van Sangatte gevonden, in het Franse departement Pas-de-Calais. Eerder werd een Soedanees van een zinkende rubberboot gered en hij zei dat zijn reisgezel verdwenen was.

De 16-jarige Soedanees zei dat hij het Kanaal samen met iemand anders had proberen over te steken. De vermiste persoon is dus hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer dat op het strand werd gevonden, aldus Sabatier. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, preciseerde Philippe Sabatier, de adjunct-procureur van Boulogne-sur-mer. Hij bevestigde een bericht van de regionale krant la Voix du Nord.

Volgens de Soedanees was zijn reisgezel even oud als hij. Het parket opende een onderzoek. De hulpdiensten troffen de tiener onderkoeld aan. Hij zei dat zijn reisgezel niet kon zwemmen. Daarop werd een grote zoekoperatie gestart, waaraan een helikopter van het Belgische leger deelnam.



Volgens verscheidene gerechtelijke bronnen gaat het om de eerste migrant die in 2020 dood aangetroffen wordt op de kust van Nord-Pas-de-Calais. In 2019 werden vier migranten dood teruggevonden op zee en op een Frans strand.

“Een 16-jarige tiener, een Soedanese migrant die vorige nacht op zee verdween, is deze morgen dood teruggevonden op het strand van Sangatte”, twitterde de Franse minister Marlene Schiappa. Media meldden dat hij mogelijk 18 jaar oud was en dat zijn 16-jarige reisgezel in het ziekenhuis behandeld werd.

“Dit vreselijke incident herinnert ons op brutale wijze aan de weerzinwekkende misdaadbendes en mensensmokkelaars die kwetsbare mensen uitbuiten”, schreef de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, op Twitter.

This is an upsetting and tragic loss of a young life.



This horrendous incident serves as a brutal reminder of the abhorrent criminal gangs and people smugglers who exploit vulnerable people.



Working together we are determined to stop them. https://t.co/ARZovx8RUf Priti Patel(@ pritipatel) link

Volgens de eerste elementen van het onderzoek probeerden de twee adolescenten het Kanaal over te steken zonder de hulp van smokkelaars, zo meldden plaatselijke media. Woensdag slaagden tientallen andere migranten erin het zuiden van Engeland te bereiken. Onder hen waren ook kinderen.

Dit jaar geraakten bijna 5.000 mensen tot in Groot-Brittannië door het Kanaal over te steken in honderden bootjes. De oversteek is bijzonder gevaarlijk wegens de scheepvaart van grote boten.



