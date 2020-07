Lichaam van burgemeester miljoenenstad Seoel gevonden: dag vermist na klacht over aanranding jv lh

09 juli 2020

18u22

Bron: ANP, NYT 12 Het lichaam van de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, Park Won-soon, is gevonden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Eerder op de dag was de man door zijn dochter als vermist opgegeven. Volgens de politie werd het lichaam in een noordelijk deel van de stad gevonden.

De dood van de 64-jarige komt ruim een dag nadat een werkneemster van de stad een klacht tegen hem had ingediend, mogelijk over aanranding. Dat meldden twee lokale tv-stations op basis van politiebronnen.

De dochter meldde dat de burgemeester het huis had verlaten, nadat hij iets had gezegd wat leek op zijn “laatste woorden”. Zijn gsm stond uit en de laatste keer dat zijn gsm-signaal werd opgepikt, was in de buurt van een tempel in het noordoostelijke deel van de stad.

Het stadsbestuur had eerder verklaard dat de burgemeester alle afspraken voor de dag had afgezegd.

Machtigste man na president

De 64-jarige Park werd in 2011 als onafhankelijke kandidaat voor het eerst tot burgervader gekozen. Later sloot hij zich aan bij de sociaalliberale partij van president Moon Jae-in. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Park gold als kansrijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2022. De burgemeester van Seoul wordt vaak beschouwd als de machtigste gekozen functie in het land, na die van president.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.