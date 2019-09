Lichaam van bergbeklimmer gevonden die 43 jaar geleden in Franse Alpen verdween kg

09 september 2019

20u18

Bron: Belga 0 In de Franse Alpen hebben reddingswerkers vandaag het stoffelijk overschot gevonden van een bergbeklimmer. Het gaat vermoedelijk om een man die 43 jaar geleden verdween. Dat melden Franse media.

Bergbeklimmer Jean-François Benedetti van ongeveer 20 jaar oud verdween 43 jaar geleden, in juli 1976. Zijn familie heeft jaren volgehouden om zijn lichaam terug te vinden. Door het smelten van de gletsjers kwam er onlangs plots schot in de zaak.



Een helikopter bracht vanochtend twee alpinisten naar de berg Ailefroide, in het Franse Pelvouxmassief. Op zo'n 3.000 meter hoogte vonden ze resten van kleding en menselijke resten.



Verder DNA-onderzoek moet uitmaken of het wel degelijk om Benedetti gaat. Zijn ouders zijn ook al overleden, maar zijn broer en vrienden hebben al die jaren de strijd niet opgegeven om hem terug te vinden.

