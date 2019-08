Lichaam van Alana (19), die totaal verward uit vliegtuig sprong, gevonden SQ SVM

06 augustus 2019

22u21

Bron: Eigen berichtgeving, AD.nl 3 Het lichaam van de vermiste Cambridge-studente Alana Cutland (19) is vandaag door dorpelingen in Madagaskar gevonden. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. De Britse rukte vorige week de deur van een vliegtuigje open en sprong haar dood tegemoet. Mogelijk begon de jonge vrouw door malariapillen te hallucineren en was het niet haar bedoeling om zelfmoord te plegen.

De afgelopen dagen zochten vierhonderd inwoners van zes verschillende dorpen naar de vermiste studente. Gevreesd werd dat ze haar in de jungle, met daarin veel wilde dieren, niet meer terug zouden vinden. Maar de dorpelingen zochten onophoudelijk door en vonden tegen alle verwachtingen vandaag het lichaam terug.

Wat gebeurde er?

De 19-jarige Alana Cutland, een studente natuurwetenschappen aan Cambridge University, was in juli naar Madagaskar gereisd om er een zeldzame krabbensoort te onderzoeken. Een droomtrip die normaal zes weken ging duren. Na zes dagen was het meisje er echter belabberd aan toe: ze had al vijf paniekaanvallen gekregen en was helemaal op van de stress. Haar ouders wisten haar na enig aandringen te overtuigen om vroegtijdig terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.



Haar erbarmelijke mentale staat baarde haar omgeving grote zorgen. Zo ook Ruth Johnson, een landgenote die ze op het eiland had leren kennen. Zij stemde er uiteindelijk mee in om Alana bij haar terugkeer te begeleiden. Bij de vlucht naar huis ging het echter helemaal mis. Alana brak op 1.500 meter hoogte de deur van het vliegtuigje open en probeerde zich naar beneden te gooien. Haar vriendin klampte zich vast aan haar benen, maar moest haar na twee minuten loslaten. Ook de piloot kon haar niet meer tegenhouden, waarna het meisje hulpeloos naar beneden stortte.

In de cel

Een projectleider die Alana begeleidde bij haar stage, vertelt dat ze tijdens haar verblijf tekenen van paranoïa vertoonde. “Ze vreesde dat ze in de cel zou belanden als haar stage zou mislukken. “Het klinkt stom als ik het hardop zeg”, zei ze er zelf bij. Ze zag er gestrest uit en vertelde dat ze slaapproblemen had. Ik heb haar de rest van de dag rust gegund, zodat ze zou kunnen herstellen.”

Een dokter onderzocht de studente van top tot teen. Hij raadde haar aan om geen malariapillen meer te slikken en schreef een slaapmiddel voor. De ouders van Alana maakten zich intussen ook flink zorgen. “Haar moeder belde me op met de boodschap dat ze haar dochter niet meer herkende. Ze stelde voor om haar meteen te laten terugkeren. Wij brachten alles daarvoor in gereedheid.”

“Ze staarde in de leegte”

In de laatste uren voor het vertrek ging haar toestand er nog verder op achteruit. “Ze staarde de hele tijd in de leegte. Ze zei geen woord, maar keek ons wel aan. Op tafel lagen de slaappillen, die had ze niet genomen. Fysiek leek Alana geen probleem te hebben. Ze kon lopen en hoorde ons duidelijk. We hebben haar naar het restaurant gebracht, waar ze nog een fruitsalade gegeten heeft. Onder begeleiding van de dokter is Alana met Johnson op het vliegtuigje gestapt. Ik heb toen haar moeder gebeld om haar te laten weten dat ze op weg was naar huis.”

Vijf minuten na het opstijgen voltrok zich echter het tragische drama. Ruth Johnson deed alle moeite van de wereld om haar reisgezel tegen te houden, maar voelde haar uiteindelijk uit haar handen glippen. Volgens de piloot had Alana in het toestel geen woord meer gezegd. “Ik was nog aan het klimmen toen ik plots een windvlaag voelde en Ruth hoorde schreeuwen. Ik keek achterom en zag Alana uit het vliegtuig hangen. Ik ben meteen recht gaan vliegen en heb geprobeerd de deur weer te sluiten. Ruth hield intussen haar benen stevig vast. We riepen dat ze terug in het toestel moest komen zitten, maar ze gaf geen kik. En toen wist ze zich definitief los te wrikken en is ze gevallen. Ruth was hysterisch, ik ben teruggekeerd naar de luchthaven.”

Verklaring familie

In een verklaring omschrijft de familie Alana als “een getalenteerde danseres die zin had om de wereld te ontdekken”. “Onze dochter was een slimme, onafhankelijke jonge vrouw, die geliefd en bewonderd werd door iedereen die haar kende. Ze was altijd vriendelijk en steunde haar familie en vrienden, waardoor ze een speciale band had met veel mensen. We weten dat ze haar erg zullen missen.”

“Alana greep elke kans met veel enthousiasme en gevoel voor avontuur. Ze wou voortdurend bijleren en ervaringen opdoen. Ze was vooral enthousiast om aan de volgende fase van haar opleiding te beginnen. Een stage op Madagaskar vormde een goede aanvulling op haar studie natuurwetenschappen.” Het ging om een vrijwillige stage die de studente op eigen initiatief liep, zo berichten Britse media. “We zijn diep bedroefd over het verlies van onze prachtige dochter, die mensen liet glimlachen door er gewoon te zijn.”