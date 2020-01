Lichaam van 17-jarige scholiere aangetroffen in noorden van Frankrijk IB

31 januari 2020

02u25

Bron: Belga 0 Het lichaam van een 17-jarige scholiere is gisterenavond neergestoken gevonden nabij een esplanade in Sallaumines (Pas-de-Calais) in de buurt van Rijsel. Dat zeggen bronnen dicht bij het onderzoek aan AFP.

Ondanks de tussenkomst van de hulpdiensten kon het slachtoffer niet worden gereanimeerd bij een hartstilstand. Het meisje, een eerste scholiere op een middelbare school in de stad in het oude mijngebied, had twee steekwonden, een in de borst en de andere in de keel. Er zou nog niemand gearresteerd zijn.

Het onderzoek is toevertrouwd aan de politie van Rijsel.

