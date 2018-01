Lichaam pasgeboren baby gevonden in toilet van vliegtuig Haytze Teerink

16u36

Bron: AD 0 REUTERS Het stoffelijk overschot werd aan boord van een toestel van Etihad gevonden. In Indonesië is vandaag een vrouw aangehouden die mogelijk haar pasgeboren kind dood heeft achtergelaten in het toilet van een vliegtuig. Ze zou tijdens een vlucht van Bangkok naar Jakarta stiekem zijn bevallen.

De ontdekking werd pas gedaan toen crewleden het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Etihad proper wilden maken. Zij troffen het stoffelijk overschot aan in een plastic zak, die in een lade in de toiletruimte was weggestopt.

De 37-jarige vrouw kreeg tijdens de vlucht last van bloedingen, waarna ze het toilet opzocht. Ze was er daarna fysiek slecht aan toe en moest aan het zuurstof. De piloot besloot daarop het toestel terug te laten keren naar Bangkok. Daar stond een medisch team klaar om de vrouw weer op te lappen.

Aangehouden

De Indonesische vrouw vertrok enkele uren later alsnog naar Jakarta, waar ze na de landing direct werd aangehouden. "Ze zag er slecht uit en wordt pas ondervraagd als ze daar toe in staat is" zei Ahmad Yusuf, politiechef van de luchthaven van Jakarta.

Volgens de lokale krant The Jakarta Post zou de vrouw hebben toegegeven dat het inderdaad om haar baby gaat. De doodsoorzaak van het kind is nog niet bekendgemaakt.