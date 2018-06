Lichaam ontvoerde Britse vrouw in Zuid-Afrika teruggevonden, koppel "dat banden heeft met IS" aangehouden HA

14 juni 2018

17u57

Bron: AFP 0 Het lichaam van de Britse Rachel Saunders is na een zoektocht van ongeveer vijf maanden teruggevonden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse politie meegedeeld. Rachel werd in februari samen met haar man Rodney Saunders vermoedelijk ontvoerd in Zuid-Afrika.

Het lichaam is positief geïdentificeerd als dat van de 63-jarige Rachel Sanders, zegt de politie in een persbericht. Het overleden koppel, die zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse nationaliteit bezaten, werd voor de laatste keer gezien in de regio van KwaZulu-Natal na een uitstap. Hun auto werd bebloed teruggevonden en er was 60.000 euro van hun bankrekening gehaald.

Vier personen zijn gearresteerd, waaronder een koppel dat banden zou hebben met terreurgroep IS. Fatima Patel en Sayfydeen Aslam del Vecchio worden gerechtelijk vervolgd voor moord en ontvoering. Ze verschijnen opnieuw voor de rechtbank op 24 augustus. De jongste van de vier beschuldigden, Thembamandla Kwanele Xulu (19), werd eind mei veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het bezit van persoonlijke eigendommen, de gsm's, van de slachtoffers.

Na de verdwijning van het koppel Saunders, die samen in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad woonden, waarschuwde het Brits ministerie van Buitenlandse Zaken voor "mogelijke terroristische aanslagen in Zuid-Afrika".