Lichaam Nederlandse vermiste van der Valk-telg na 17 jaar gevonden in België jv

16 november 2018

06u43

Bron: anp 10 Ruim zeventien jaar nadat Corrie van der Valk, telg van de bekende Nederlandse horecafamilie, spoorloos verdween, is het mysterie rond haar vermissing opgelost. De recherche heeft de familie Van der Valk gisteravond geïnformeerd dat het dode lichaam van Corrie in een graf in België is aangetroffen. Dat meldt de krant De Telegraaf.

Volgens de recherche is Corrie van der Valk zeventien jaar geleden al overleden. Het is aan de familie niet bekendgemaakt hoe de vrouw van 58 om het leven is gekomen. Volgens een familielid wordt zelfdoding niet uitgesloten: "We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zo veel jaar duidelijkheid is.”

De familie Van der Valk heeft een heel hotelimperium uitgebouwd dat ook in ons land erg bekend is. Het logo is dat met de toekan, de vogel met de lange, gele snavel.

Tot gisteren was het raadsel rond de vrouw van Nico van der Valk, achterneef van peetvader Gerrit van het bekende horecabedrijf, onopgelost. Nico werkte in de keuken van het befaamde motel Nuland van de Van der Valk-familie, Corrie was er receptioniste. Corrie van der Valk werd voor het laatst gezien op 7 januari 2001 in haar villa 'Honds Burgh' in het Gelderse Nederasselt. Ze dronk 's ochtends een kop koffie met haar echtgenoot Nico. Daarna ontbrak ieder spoor.

Het koppel, met zes kinderen, leefde al even naast elkaar maar wel nog in hetzelfde huis. Omdat ze elk hun eigen ding deden, verwittigde Nico van der Valk de politie pas drie weken later. Hij werd ook een tijd als verdachte beschouwd in de verdwijningszaak. Het politieonderzoek werd in 2002 stopgezet. In 2008 werd Corrie van der Valk officieel doodverklaard. Ze had voor haar verdwijning aan een van haar zonen gezegd dat ze aan zelfmoord dacht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.