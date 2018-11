Lichaam Nederlandse vermiste van der Valk-telg na 17 jaar gevonden, Corrie nam vanuit Parijs de trein naar omgeving Dinant Stéphanie Romans - Joeri Vlemings - Matthias Van den Bossche

16 november 2018

15u36

Bron: Eigen berichtgeving - ANP - AD.nl - De Telegraaf 44 Ruim zeventien jaar nadat Corrie van der Valk (58), telg van de bekende Nederlandse horecafamilie, spoorloos verdween, is het mysterie rond haar vermissing opgelost. De recherche heeft de familie Van der Valk gisteravond geïnformeerd dat het dode lichaam van Corrie in een graf in de provincie Namen is aangetroffen. Corrie van der Valk is zeventien jaar geleden, op 7 januari 2001, al overleden.

Vincent Macq, procureur van het parket van Namen, bevestigt dat Corrie Van Der Valk begraven ligt op het kerkhof van Bois-de-Villers in Profondeville. Ze kwam op 7 januari 2001 om het leven bij een aanrijding met een trein. Haar lichaam was onherkenbaar. “De Cel Vermiste Personen heeft het initiatief genomen om in oude cold cases nieuwe DNA-stalen te nemen. Met de huidige technieken kan ook oud DNA nog een identificatie opleveren. Dat is in dit geval ook gebeurd”, aldus Macq. “Door gegevensuitwisseling met Nederland bleek dat het DNA van de vrouw in ons anonieme graf overeen kwam met de vermiste Corrie Van Der Valk.”

Corrie Van Der Valk overleed op 7 januari 2001 in de namiddag op de spoorweg in Lustin, een dorp in de Naamse gemeente Profondville. Ze liep volgens het gerecht alleen op een klein pad langs de sporen. Het moet al aan het schemeren geweest zijn toen een trein haar aanreed. Het parket van Namen opende een onderzoek naar de treinbotsing: “In deze omstandigheden gingen we uit van een ongeval óf een wanhoopsdaad”, zegt Vincent Macq namens het parket van Namen. Het lichaam van de vrouw was door de aanrijding te ernstig verminkt om het slachtoffer te identificeren. Ze had bovendien geen identiteitspapieren bij zich.

Paris-Nord

Uit een opsporingsbericht uit april 2001 blijkt dat Corrie Van der Valk dezelfde dag in station Paris-Nord een treinbiljet heeft gekocht om 11.55 uur. Ze is daarna met de trein naar Brussel gereisd en vervolgens doorgereisd naar de regio Dinant. Daar is ze op dezelfde dag in de buurt van het station van Lustin onder een trein gekomen. Het gerecht van Namen heeft geen idee wat ze in de omgeving van Dinant kwam doen.

Van der Valk was in het bezit van een magneetkaart van CISA en een biljet van een wisselkantoor. Ze had Belgische en Franse munten bij zich. Het gerecht opende een speciale infolijn die tot 2 mei 2001 actief bleef. Toch bleef de gouden tip uit. Nu weten we dat het bericht over Corrie Van der Valk gaat. Het deel van de begraafplaats waar ze anoniem begraven ligt, is een terrein waar bijvoorbeeld ook daklozen zonder nabestaanden een laatste rustplaats krijgen.

Mogelijk wanhoopsdaad

De belangrijkste hypothese van het gerecht is nog altijd dat Corrie Van der Valk een wanhoopsdaad pleegde of per ongeluk onder de trein kwam. “Toch roept identificatie van Corrie Van der Valk veel nieuwe vragen op”, zegt Macq. “Had zij contacten in de streek van Dinant? Waarom kwam ze hierheen? Wellicht heeft de Nederlandse politie antwoorden in het dossier dat zij na de verdwijning hebben opgesteld”, oppert Macq. “Vandaag is er een eerste contact tussen de Belgische en Nederlandse speurders. Er komt later nog een vergadering om afspraken te maken over het verdere verloop van het onderzoek. We willen informatie met elkaar uitwisselen en kijken wie wat zal onderzoeken.”

Ook volgens een familielid wordt zelfdoding niet uitgesloten: "We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zo veel jaar duidelijkheid is.” De familie Van der Valk heeft een heel hotelimperium uitgebouwd dat ook in ons land erg bekend is. Het logo is dat met de toekan, de vogel met de lange, gele snavel.

Tot gisteren was het raadsel rond de vrouw van Nico van der Valk, achterneef van peetvader Gerrit van het bekende horecabedrijf, onopgelost. Nico werkte in de keuken van het befaamde motel Nuland van de Van der Valk-familie, Corrie was er receptioniste. Corrie van der Valk werd voor het laatst gezien op 7 januari 2001 in haar villa 'Honds Burgh' in het Nederlandse Nederasselt (Gelderland). Ze dronk 's ochtends een kop koffie met haar echtgenoot Nico. Daarna ontbrak ieder spoor. Hoe ze vanuit Nederland enkele uren later in Parijs is beland, is nog niet bekend. Nam ze een lijnvlucht of nam ze de Thalys vanuit Amsterdam? De reisduur Amsterdam-Parijs bedraagt iets meer dan 3 uur. Een autorit vanuit Nederasselt naar treinstation Amsterdam-Centraal duurt 1 uur drie kwartier. Bijna evenlang als een rit naar Antwerpen-Centraal dan wel Antwerpen-Berchem, waar de Thalys vroeger een halte had.

Het koppel, met zes kinderen, leefde al even naast elkaar maar wel nog in hetzelfde huis. Omdat ze elk hun eigen ding deden, verwittigde Nico van der Valk de politie pas drie weken later. Hij werd ook een tijd als verdachte beschouwd in de verdwijningszaak. Het politieonderzoek werd in 2002 stopgezet. In 2008 werd Corrie van der Valk officieel doodverklaard. Ze had voor haar verdwijning aan een van haar zonen gezegd dat ze aan zelfmoord dacht.

Tijdens de verhoren vertelde Nico van der Valk de politie dat Corrie vermoedelijk vrijwillig naar een sekte in India was vertrokken. De yogalerares van Corrie was ervan overtuigd: “Corrie is een nieuw leven begonnen in India”, zei ze destijds. Justitie kon hiervoor echter geen bewijs vinden. Na een tip van iemand die zich iets vreemds dacht te herinneren heeft de politie eind 2001 in de bossen bij Groesbeek gegraven. Ook zou ze een facelift hebben ondergaan en onherkenbaar door het leven gaan. Justitie kon ook dat niet bewijzen.

Nieuw leven

Enkele maanden na de vermissing zei de familie aan te nemen dat ze een heel nieuw leven zou zijn begonnen. René Brouwer, toentertijd woordvoerder van de familie, verklaarde in 2001: “Haar man Nico en de kinderen zijn er altijd vanuit gegaan dat ze bewust heeft besloten een ander leven te gaan leiden. Ze had zich wel eens in die zin uitgelaten. Ze ging ook wel eens alleen op vakantie, zonder dat vooraf te melden. De familie heeft zich verzoend met het idee dat Corrie nu misschien gelukkiger is dan eerst.”

Ook zou Corrie een vrouw zijn geweest die altijd erg op zichzelf was. Brouwer: “Een vriendelijke vrouw en een gerespecteerd collega in het hotel-restaurant in Nuland. Maar ze was erg individueel ingesteld. Ze had ook geen intense band meer met haar kinderen en met Nico leefde ze weliswaar onder één dak, maar ze gingen volledig hun eigen gang”, aldus de toenmalig woordvoerder.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.