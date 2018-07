Lichaam in opslagruimte Melbourne is van man die 17 jaar geleden verdween Redactie

31 juli 2018

06u05

Bron: AD 0 Een lichaam dat werd gevonden in een opslagruimte in de Australische stad Melbourne is geïdentificeerd. Het gaat om John Christianos, die op 40-jarige leeftijd spoorloos verdween. Dat was in 2001, meldt The Guardian. Christianos werd gevonden in een opslagton door medewerkers die een opslagruimte uitruimden.

De kunstenaar was al enige tijd van zijn familie vervreemd voordat hij verdween, aldus de politie. Hoe hij om het leven is gekomen, is nog niet bekend. Hij werd voor het laatst gezien bij zijn woning.

"Hoewel het meer dan 17 jaar geleden is sinds hij voor het laatst is gezien, achten wij het waarschijnlijk dat er nog steeds mensen rondlopen die weten wat er met John gebeurd is", aldus een rechercheur die zich bezighoudt met verdwijningen.

Christianos was gekend bij de politie wegens drugsgebruik en mishandelingen.

