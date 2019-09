Lichaam in het vat cement en misdadiger die niet wilde sterven: liquidaties in Amsterdam zijn recentste in lange reeks afrekeningen KVDS

19 september 2019

16u21

Bron: Het Parool, De Telegraaf, AD, BD, Nu.nl, Belga 4 De liquidaties van een advocaat en een gewezen profvoetballer gisteren in Amsterdam zijn de recentste in een lange reeks van bloederige moorden in de Amsterdamse - en bij uitbreiding Nederlandse - onderwereld. Een overzicht van enkele van de meest spraakmakende zaken.

De misdadiger die niet wilde sterven

‘Man van staal’: dat was de bijnaam van topcrimineel Dennis Struijk, omdat hij er keer op keer in slaagde om aan aanslagen op zijn leven te ontsnappen. Op Facebook deelde hij ooit een bericht dat hij medelijden had met de huurdoders die op hem werden afgestuurd. “Die mensen krijgen maar niet betaald”, klonk het. Tot op de avond van 31 augustus 2017 in Best, vlakbij Eindhoven. Dan wordt hij onder vuur genomen vanuit een wagen. Deze keer overleeft hij het niet. Hoewel zijn naam genoemd wordt in een hele reeks dossiers en liquidaties, kon de politie hem nooit op iets groots betrappen. (lees hieronder verder)

De crimineel die misdaadschrijver werd

8 december 2016. Martin ‘De Stotteraar’ Kok (49) wordt doodgeschoten in zijn wagen op de parking van een seksclub in Laren. Hij had een gevuld misdaadleven achter de rug en was verantwoordelijk voor de dood van twee mannen. Vanuit de cel zette hij een escortbureau op en hij startte ook een succesvolle website met nieuws uit de onderwereld. Vermoed wordt dat het zijn schrijfsels waren - waarin criminelen met naam en toenaam werden genoemd - die de schietroos op zijn rug zetten. (lees hieronder verder)

Het afgehakt hoofd op het trottoir

Op de Amstelveenseweg in Amsterdam wordt op 9 maart 2016 het afgehakte hoofd van de kleine crimineel Nabil Amzieb (23) gevonden. Een voorbijganger ziet het liggen op het trottoir voor een waterpijpcafé, dat bekend staat als ontmoetingsplaats voor misdadigers. Volgens getuigen is het er bewust neergelegd met de ogen op de zaak gericht. Het lichaam van de man blijkt twee dagen eerder al gevonden te zijn in een uitgebrande Volkswagen in de stad. De politie vermoedt dat hij in een vete in de Amsterdamse onderwereld verwikkeld is geraakt. (lees hieronder verder)

Het mysterie van het vakantiehuisje

In een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe bij Breda worden op 14 oktober 2015 Brian Dalfour (47) en Muljaim Nadzak (34) doodgeschoten. Dalfour is de voorman van motorclub No Surrender. Het is tot op vandaag niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld, maar het moet er hevig aan toe zijn gegaan. De slachtoffers hadden negen schotwonden. Vermoed wordt dat het om een fout gegane ripdeal ging, een gewelddadige roof van drugs of drugsgeld. Momenteel is een megaproces aan de gang tegen vijf Belgen en een Nederlander die verdacht worden van de moorden. (lees hieronder verder)

Kinderen zien alles gebeuren

In Zaandam bij Amsterdam wordt op 9 juni 2015 op klaarlichte dag de bekende crimineel Lucas Boom doodgeschoten. Kinderen van een nabijgelegen basisschool zijn er getuige van hoe vier of vijf daders op de man toestappen en hem raken met hun kogels. Getuigen spreken van tientallen schoten. (lees hieronder verder)

Doorzeefd met 80 kogels

Meer dan 80 kogelgaten. Dat is wat de lijkschouwer telt als hij het lichaam van beroepscrimineel Gwenette Martha op zijn tafel krijgt. De man had op de avond van 22 mei 2014 een shoarmazaak in Amstelveen bezocht en werd met automatische wapens doorzeefd toen hij het etablissement verliet. De politie vermoedt dat Martha net als de eerder vernoemde Nabil Amzieb een van de slachtoffers is van een onderwereldvete in Amsterdam die sinds 2012 al meer dan 20 doden maakte. (lees hieronder verder)

Lijfwacht moet machteloos toekijken met tv in armen

Ook de liquidatie van de meedogenloze topcrimineel Simon (Sam) Klepper (40) gebeurde op een erg gewelddadige manier. Samen met zijn kompaan John Mieremet – met wie hij een tijd in Neerpelt woonde – stond hij bekend als Spic & Span, omdat ze tegenstanders op een heel effectieve manier uitschakelden. Op 10 oktober 2000 was het zijn eigen beurt. Hij werd neergemaaid in de buurt van een winkelcentrum in Amsterdam-Buitenveldert. Zijn lijfwacht wilde die dag een televisie kopen en stond met het toestel in zijn armen toen het gebeurde. Daardoor kon hij niet ingrijpen. (lees hieronder verder)

“Ze ruimen elkaar lekker op, geweldig”

John Mieremet (45) – de kompaan van Simon Klepper – kwam dan weer aan zijn einde in Thailand. Hij was daarheen getrokken om er een grondontwikkelingsproject op te starten. Toen hij hoorde dat zijn voormalige advocaat Evert Hingst op 31 oktober 2005 geliquideerd was, gaf hij een telefonisch interview aan een Nederlandse misdaadjournalist. “Ze ruimen elkaar lekker op, geweldig”, liet hij optekenen. Een paar dagen later onderging hij hetzelfde lot. Op 2 november schoot een gehelmde man hem in zijn kantoor twee keer in het hoofd en een keer in de buik. (lees hieronder verder)

Lichaam van ‘verrader’ in vat cement

Dat criminelen vaak geen genade tonen voor wie hen een hak zet, mocht André Brilleman (25) ondervinden. De kickbokser schopte het tot een van de lijfwachten van de bekende drugsbaron Klaas Bruinsma – ‘de vader van de Nederlandse drugshandel’ – maar probeerde zijn baas voor flink wat geld op te lichten door een liquidatie in scène te zetten. Hij eindigde op 23 februari 1985 in een vat cement, dat daarna in de rivier de Waal werd gegooid.