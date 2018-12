Lichaam gevonden in zoektocht naar Britse miljonairsdochter bvb

09 december 2018

16u48

Bron: Belga 0 In Nieuw-Zeeland is het lichaam gevonden van een vrouw die om het leven zou zijn gebracht. Het lichaam is nog niet formeel geïdentificeerd, maar de politie gaat ervan uit dat het om de 22-jarige Britse toeriste, Grace Millane, gaat. Zij verdween begin december op het Noordereiland. Een man van 26 wordt verdacht van de moord.

De ordediensten doorzochten een gebied rond een panoramaweg ten westen van Auckland. Een 26-jarige man met wie de jonge vrouw op 1 december het laatst was gezien in een hotel in Auckland, zit in voorhechtenis.

Volgens speurder Scott Beard is bij het verhoor de verdenking van moord gerezen. De 26-jarige had met de politie over de moord op de jonge vrouw gesproken, en over een vaartuig dat in Taupo in beslag is genomen. De speurders gaan ervan uit dat het lichaam van de toeriste daarin is verplaatst.