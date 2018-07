Lichaam gevonden in rivier aan Trumps golfterrein Arne Adriaenssens

26 juli 2018

10u48

Bron: ABC 0 In de nacht van woensdag op donderdag werd een lichaam gevonden aan de oever van de East River bij Trump Golf Links in New York. Het was er slecht aan toe waardoor men de persoon voorlopig nog niet kan identificeren.

In de nacht van woensdag op donderdag werd in East River bij Trump Golf Links Ferry Point een vooralsnog ongeïdentificeerd lichaam teruggevonden. Het stoffelijk overschot dreef in de rivier waarna het op zo’n honderd meter van het golfpark geklemd raakte tussen enkele stenen.

George Tsourovakas, woordvoerder van de politie van de Bronx, verklaarde dat het lichaam er slecht aan toe is en nu nog niet geïdentificeerd kan worden. Ook het geslacht of de leeftijd van de overledene kunnen ze nog niet vaststellen. Hoelang de persoon al in het waterdreef is evenzeer onbekend.

Trump Golf Links Ferry Point is één van de 19 golfterreinen onder de vleugels van de Amerikaanse president. Het resort bevindt zich aan de rand van de stad in The Bronx.