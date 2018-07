Lichaam drenkeling gevonden in Nederlands Limburg lva

28 juli 2018

04u23

Bron: ANP 0 In Plasmolen, in het noorden van Nederlands Limburg, is in de nacht van vrijdag op zaterdag het levenloze lichaam van een drenkeling gevonden.

De brandweer werd rond 00.30 uur gealarmeerd dat er een persoon te water was geraak in de jachthaven El Dorado in Plasmolen. Met een boot en duikers werd een grote zoekactie opgezet in de Mookerplas in Plasmolen. Het lichaam van het slachtoffer werd na zo'n anderhalf uur zoeken gevonden.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

Om 0.30 uur is de @brandweerln gealarmeerd voor een persoon te water in de jachthaven El Dorado #Plasmolen. Om 2.00 uur is het lichaam van de overleden persoon gevonden en geborgen. Politie doet nader onderzoek. Veiligheidsregio LN(@ vr_ln) link

