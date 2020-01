Libische troepen die Haftar steunen vallen Sirte binnen KVE

06 januari 2020

18u20

Bron: Belga 1 Troepen in het oosten van Libië die trouw zijn aan generaal Khalifa Haftar deelden mee dat ze de stad Sirte waren binnengetrokken. De stad werd tot dan gecontroleerd door een militie die samenwerkte met de regering in Tripoli die gesteund wordt door de VN.

Het door Haftar opgerichte Nationaal Leger van Libië zei dat het de stad was binnengetrokken "om het te bevrijden van de gewapende milities" die zich daar ophielden. De troepen namen ook de luchtmachtbasis van Ghardabiya in, ten zuiden van Sirte.

Sirte, ongeveer 450 kilometers ten oosten van de hoofdstad Tripoli, is strategisch interessant omdat het het oosten en het westen van het land aan mekaar linkt.

De regerig van nationale eenheid die de steun krijgt van de VN nam Sirte in 2016 in na acht maanden van gevechten tegen IS. Het olierijke, maar door burgeroorlog geteisterde land heeft momenteel twee regeringen: een die door de VN gesteund wordt en die in Tripoli huist, en een andere die in het oosten haar tenten heeft opgezet en samenwerkt met Haftar.