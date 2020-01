Libische rivalen stemmen in met vredesakkoord IB AW

13 januari 2020

18u00

Bron: Belga 0 De rivaliserende partijen van de burgeroorlog in Libië hebben ingestemd met een vredesakkoord. Dat heeft een Russische topdiplomaat aangekondigd volgens het Russische staatsnieuwsagentschap TASS.

De Libische door de VN gesteunde premier Fayez al-Serraj en een vertegenwoordiger van een rivaliserende regering geassocieerd met militaire commandant Khalifa Haftar hebben een vredesakkoord getekend, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Haftar heeft evenwel niet ingestemd met de deal en wil tot morgenvroeg een en ander overwegen, zei Lavrov. Rusland en Turkije bemiddelden in vredesbesprekingen in Moskou tussen de rivaliserende Libische regeringen.

Akkoord over staakt-het-vuren

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met Haftar. Beide partijen bereikten dit weekend een akkoord over een staakt-het-vuren.

Met de vergadering in de Russische hoofdstad moesten de partijen het pad effenen voor een vredesconferentie later op de maand in Berlijn.