Libische rivalen ondertekenen vandaag in Moskou staakt-het-vuren IB

13 januari 2020

03u31

Bron: Belga 0 De leider van de Libische regering van nationale eenheid (GNA) Fayez al-Sarraj en zijn rivaal, generaal Khalifa Haftar worden vandaag in Moskou verwacht om een akkoord over een staakt-het-vuren te ondertekenen. Dat heeft een hooggeplaatste verantwoordelijke uit Libië gezegd.

De ondertekening van dat akkoord maakt de weg vrij voor een heropstart van het politieke proces, verklaarde de voorzitter van de Raad van State (het equivalent van de Senaat) in Tripoli, Khaled al-Mechri, aan televisiezender Libya al-Ahrar. Mechri voegde er aan toe dat hij Sarraj in Moskou zal vergezellen. Generaal Haftar zal worden bijgestaan door de voorzitter van het Libische parlement, Aguila Salah.

De troepen van Haftar lanceerden vorig jaar een offensief richting de hoofdstad Tripoli en boekten de voorbije weken grote terreinwinst. Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met Haftar. Beide partijen bereikten dit weekend een akkoord over een staakt-het-vuren.

“Bladzijde omdraaien”

In een korte televisietoespraak riep Sarraj de Libische bevolking op "om de bladzijde om te draaien". "Ik roep alle Libiërs op om de bladzijde van het verleden om te draaien, de onenigheid te verwerpen en de gelederen te sluiten, op weg naar vrede en stabiliteit", klonk het.