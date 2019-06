Libische regeringstroepen heroveren belangrijke stad jv

27 juni 2019

06u55

Bron: dpa 0 Strijders die zich achter de Libische regering scharen hebben sinds gisteren opnieuw de stad Gharyan onder controle. Die stad ligt ten zuiden van Tripoli en is een uitvalsbasis voor de troepen van commandant Khalifa Haftar.

Volgens een woordvoerder van de Libische interim-regering konden ze de stad heroveren bij een verrassingsaanval, waarbij ze de strijders van commandant Haftar konden verslaan.



Haftar, de leider van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA), had Gharyan in begin april in handen voordat hij een offensief lanceerde om Tripoli te heroveren op de regeringstroepen.



Gharyan ligt op zo'n 90 kilometer ten zuiden van Tripoli en is de belangrijkste basis van de troepen van Haftar in het westen van Libië. Volgens een bron binnen die troepen is er sprake van "verraad" toen gewapende groepen verschillende delen van de stad binnendrongen en wapens overhandigden aan strijders die bij de troepen van de commandant zijn geïnfiltreerd.



De strijd tussen Haftar en regeringsleider Fayez Serraj in Tripoli is ondertussen uitgemond in een patstelling en duizenden burgers zijn ontheemd.



In het land heerst chaos sinds de revolutie in 2011 waarbij dictator Moammar al-Qadhafi afgezet werd.