Libische leider vraagt hulp internationale troepen als Haftar offensief niet stopzet, VN nemen afstand van inmenging conflict KVE en NLA

19 januari 2020

10u48

Bron: Belga 8 De leider van de Libische regering van nationale eenheid (GNA), Fayez al-Sarraj, vraagt aan de internationale gemeenschap om troepen naar zijn land te sturen als zijn tegenstander Khalifa Haftar zijn offensief niet stopt. Dat zegt hij in een interview met de krant Welt am Sonntag. De landen en landenorganisaties die vandaag deelnamen aan de Libiëconferentie in Berlijn hebben zich voorgenomen afstand te doen van elke inmenging in het conflict. Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vanavond gezegd tijdens een persconferentie na afloop van de top. Dat is maar een van de elementen waarover de deelnemers een akkoord gevonden hebben. Daarnaast zijn ze het er ook allemaal over eens dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden.

Vandaag kwamen in Berlijn vertegenwoordigers van meer dan tien landen samen om de situatie in Libië te bespreken. Bedoeling is om het onlangs overeengekomen staakt-het-vuren in het land te consolideren en om te verzekeren dat de wapenembargo's voor Libië consequent worden nageleefd.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei ook dat er overeenstemming is dat er geen militaire oplossing is voor het conflict - die zou het menselijk leed alleen maar vergroten. Nog volgens Merkel moet het door de Verenigde Naties geleide vredesproces nu een nieuwe impuls krijgen.

Al-Sarraj vraagt hulp VN

"Als Haftar zijn offensief niet stopt, moet de internationale gemeenschap stappen zetten om de Libische bevolking te beschermen, onder meer met internationale troepen", zei Fayez al-Sarraj. "Die moeten dan onder leiding van de VN handelen. Experts moeten uitmaken welke troepen mogen deelnemen, bijvoorbeeld die van de Europese Unie, van de Afrikaanse Unie of de Arabische Liga." De leider zegt ook teleurgesteld te zijn over de inbreng van de Europese Unie in het oplossen van het conflict. "De Europeanen zijn te laat gekomen", zegt hij. Al-Sarraj zegt ook te twijfelen aan de motieven van Haftar, die koste wat het kost de macht wil grijpen.

De Verenigde Naties hebben de internationale gemeenschap dan weer opgeroepen om hun troepen uit Libië weg te halen. En ook Duitsland, samen met de EU een bondgenoot van de GNA, en de Verenigde Arabische Emiraten, die aan de kant van Haftar staan, vragen aan de buitenlandse troepen om het land te verlaten. Bondskanselier Angela Merkel en kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan kwamen zaterdag in een telefoongesprek overeen dat "het conflict niet opgelost kan worden via de militaire weg", en dat er dan ook een einde moet komen aan de bemoeienissen van de internationale gemeenschap in de Libische interne aangelegenheden.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de regering van nationale eenheid (GNA) in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met generaal Khalifa Haftar.

Staakt-het-vuren

Afgelopen maandag ondertekende de GNA in Moskou een akkoord over een staakt-het-vuren op initiatief van Rusland en Turkije, Haftar heeft dat nog niet gedaan. Het staakt-het-vuren wordt voorlopig relatief goed nageleefd, ook al beschuldigen de rivaliserende kampen elkaar ervan het met voeten te treden.

Vandaag tekenen onder meer de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Russische president Vladimir Poetin, de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en Europees president Charles Michel present in Berlijn. De Libische leider van de GNA bevestigde zijn aanwezigheid en ook de Libische generaal Khalifa Haftar is aangekomen in Berlijn.

Aanhangers van Haftar blokkeren nog meer oliefaciliteiten

Troepen die loyaal zijn aan Haftar hebben vandaag nog meer oliefaciliteiten geblokkeerd. Gisteren werd al gemeld dat de belangrijkste petroleumterminal van het land geblokkeerd werd. Haftar probeert zo de druk op de door de internationale gemeenschap erkende regering in Tripoli te verhogen nu de conferentie aan de gang is.

Leiders in het oosten van het land wilden de olievelden en havens in de regio sluiten omdat de inkomsten gebruikt worden door de regering in Tripoli waartegen Haftar de wapens heeft opgenomen. Met het oliegeld zou Tripoli de militairen betalen die Turkije naar Tripoli gestuurd heeft.

Aanhangers van Haftar sloten vandaag ook nog een pijplijn die de olievelden al-Sharara en al-Feel linkt met al-Zawiya, een haven ten westen van Tripoli. “De productie en export van olie zal duren tot de regering van al-Serraj valt”, aldus een van de plaatselijke groepen die Haftar steunen.

De Libische National Oil Corporation (NOC) zei dat ze daardoor verplicht is de productie in al-Sharara en al-Feel te verlagen - deze twee olievelden spelen een sleutelrol in het westen van Libië.