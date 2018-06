Libische kustwacht pikt opnieuw 175 vluchtelingen op KVE

23 juni 2018

14u38

Bron: Belga 2 De Libische kustwacht heeft naar eigen zeggen gisteren opnieuw 175 vluchtelingen opgepikt op de Middellandse Zee. Er werden voor de kust ook vijf lijken geborgen, zo deelde de kustwacht vandaag mee.



Beelden tonen hoe de vluchtelingen zonder reddingsvest in een overvolle rubberboot zitten die half onder water staat. De vluchtelingen werden naar opvangcentra gebracht, luidt het verder.



Donderdag meldde de Libische kustwacht dat ze op één dag maar liefst 680 migranten had opgepikt. Het ging om Afrikanen, meestal Soedanezen.



Libië is het belangrijkste vertrekpunt voor migranten uit landen ten zuiden van de Sahara, die in Europa trachten te geraken door de Middellandse Zee over te steken. Na de val van de Libische leider Moammar Khadafi in 2011 zonk het land in de chaos van burgeroorlog weg.