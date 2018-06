Libische kustwacht pikt op één dag 680 vluchtelingen op KVE

22 juni 2018

12u08

Bron: Belga 1 De Libische kustwacht heeft naar eigen zeggen op één dag 680 migranten opgepikt op de Middellandse Zee.

Gisteravond werden voor de kust van het westen van het Noord-Afrikaanse land twee boten met in totaal 237 mensen aan boord onderschept, deelde kustwacht vandaag mee. Het ging om Afrikanen, meestal Soedanezen. Eerder werden op verscheidene plaatsen voor de Libische kust meer dan 440 vluchtelingen gered. Ook werden drie lijken geborgen.



De Libische Rode Halve Maan deelde gisteren mee dat ze twintig lijken geborgen had, waarvan enkele aan de kust waren aangespoeld. Waarschijnlijk waren het vluchtelingen. Onduidelijk is of deze doden bij de 220 verdronken mensen behoren waarvan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vandaag melding maakte.



Libië is het belangrijkste vertrekpunt voor migranten uit landen ten zuiden van de Sahara, die in Europa trachten te geraken door de Middellandse Zee over te steken. Na de val van de Libische leider Moammar Khadafi in 2011 zonk het land in de chaos van burgeroorlog weg.