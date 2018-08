Libische kustwacht onderschept 574 migranten op boten met bestemming EU ADN

Bron: Belga 1 De Libische kustwacht heeft op een dag 574 migranten onderschept in een reeks operaties voor de kust. Dat heeft de Libische marine vandaag meegedeeld. Daarnaast redden de Griekse kustwacht en Frontex ook 46 migranten voor de kust van het Griekse eiland Samos.

Ter hoogte van de westelijke stad al-Zawaiya werden maandag 292 migranten van een boot geplukt, onder hen tien kinderen en tweeënveertig vrouwen. Op dezelfde dag werden 101 andere migranten van een rubberboot gehaald voor al-Zawaiya. De kustwacht onderschepte voor de kust van hoofdstad Tripoli daarnaast nog eens twee boten met 181 migranten, onder wie negen kinderen en vierentwintig vrouwen.

De migranten, van verschillende Afrikaanse en Arabische afkomst, werden overgedragen aan de autoriteiten nadat ze de eerste zorgen toegediend kregen. De afgelopen maanden heeft de Libische kustwacht naar eigen zeggen talloze boten met migranten tegengehouden die op de Middellandse Zee onderweg waren naar Europa.

Samos

Patrouilleboten van de Griekse kustwacht en het Europese grensbewakingsagentschap Frontex hebben ook 46 migranten gered die voor het Griekse eiland Samos in de Oost-Egeïsche Zee in de problemen waren gekomen. De migranten verkeren allen in goede gezondheid, zei een officier van de kustwacht vandaag aan dpa.

De migranten waren vanuit Turkije vertrokken. Hun zeeonwaardige boot bleek echter niet te manoeuvreren en dreef enkele zeemijl voor de kust van Samos weer naar volle zee af, klinkt het. Een van de opvarenden had de Griekse alarmcentrale gebeld. Aan de reddingsoperatie nam ook een helikopter deel, meldde de Griekse openbare omroep (ERT).

In het overvolle registratie- en opvangkamp (hotspot) van Samos bevinden zich momenteel ongeveer 3600 vluchtelingen en migranten. Het kamp heeft een capaciteit van slechts 650 mensen.