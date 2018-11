Libische kustwacht onderschept 315 migranten op zee TTR

07 november 2018

16u47

Bron: Belga 1 De Libische marine zegt dat de kustwacht vandaag in totaal 315 migranten tegengehouden heeft bij drie afzonderlijke interventies. De migranten probeerden Europa te bereiken over zee.

De kustwacht onderschepte een rubberboot met 116 mensen voor de kust van de stad Az-Zawiyah, ten westen van de hoofdstad Tripoli, zei woordvoerder Ayoub Qasim van de marine. Nog eens 199 mensen werden vanop twee boten voor de kust van Tripoli gered. Eén boot was aan het zinken en vier migranten waren in zee gevallen voordat ze door de kustwacht gered werden.



De migranten kwamen volgens de woordvoerder uit verschillende Afrikaanse landen, uit Syrië en uit Bangladesh. Onder hen waren acht kinderen en 32 vrouwen.

De Libische kustwacht onderschepte de voorbije maanden al verscheidene vaartuigen met honderden migranten die op weg waren naar Europa via de Middellandse Zee. Libië zakte in chaos weg na de opstand van 2011 waarbij dictator Moammar Kadhafi ten val kwam. Het Noord-Afrikaanse land is sindsdien een toegangspoort tot Europa voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging en armoede.