Libische generaal rukt op naar Tripoli: VN houdt spoedzitting over dreigende escalatie

05 april 2019

05u03

Bron: Belga 0 Ongeveer een week voor een geplande VN-vredesconferentie dreigt in het door burgeroorlog verscheurde Libië een nieuwe escalatie van geweld. De invloedrijke generaal Khalifa Haftar gaf zijn troepen opdracht om op te rukken naar hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering zit.

De Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Groot-Brittannië waarschuwden in een gezamenlijk mededeling dat ze iedereen verantwoordelijk zullen stellen die geweld aanwakkert. Groot-Brittannië vroeg een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, toonde zich tijdens een bezoek aan het Noord-Afrikaanse land bezorgd over de militaire operatie en riep op om de situatie niet verder te laten escaleren. Op Twitter zei hij dat er geen militaire oplossing bestaat voor het conflict. "Enkel een inter-Libische dialoog kan het Libische probleem oplossen", zei Guterres.

“Zegevierende mars”

In een audioboodschap, die de titel 'Operatie voor de bevrijding van Tripoli' kreeg, spreekt Haftar van een "zegevierende mars". "Vandaag beantwoorden we de roep van onze aanhangers in onze dierbare hoofdstad, zoals we beloofd hebben.”

De troepen van Haftar zijn de voorbije maanden opgerukt van het oosten tot de grens met Algerije in het westen van Libië. Ze namen de controle over verschillende oliebronnen. Haftar krijgt de steun van Egypte, de VAE en Rusland.

Chaos

In de mededeling van de VS, de VAE en de andere landen klinkt het dat het geweld Libië "terug in chaos stort". De ondertekenaars staan samen achter de speciale gezant van de VN, Ghassan Salame. Alle partijen in Libië zouden constructief met Salame moeten samenwerken.

Vandaag komt de VN-Veiligheidsraad alvast achter gesloten bijeen over de situatie in Libië. Groot-Brittannië had om de spoedzitting gevraagd.