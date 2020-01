Libisch parlement stemt tegen Turkse inmenging in Libië HLA

04 januari 2020

15u14

Bron: Belga 0 In Libië heeft het parlement twee overeenkomsten tussen de door de VN gesteunde regering en Turkije afgekeurd. Die twee akkoorden - over militaire samenwerking en maritieme grenzen - werden eind november afgesloten in Istanboel en houden onder meer in dat Turkije troepen zou ontplooien in het Noord-Afrikaanse land.

Donderdag keurde het Turkse parlement al een eenjarig mandaat goed om soldaten naar Libië te sturen. Ankara wil de regering van nationale eenheid in Tripoli, onder leiding van premier Fayez al-Serraj, steun bieden. Die wordt geconfronteerd met een offensief van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Khalifa Haftar, die de hoofdstad Tripoli wil innemen.

Het Libische parlement, dat zetelt in Benghazi en Haftar steunt in zijn strijd tegen de regering van al-Serraj, stemde vandaag tegen de twee akkoorden. Daarnaast besliste het ook om al-Serraj te vervolgen voor "hoogverraad". Het is nog niet duidelijk of de regering zich naar de beslissing van het parlement zal schikken.

De afgelopen dagen hadden onder meer de VN en de EU zich al uitgesproken tegen Turkse militaire inmenging in Libië.