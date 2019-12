Libië vraagt Turkije om militaire hulp, doden en gewonden bij nieuwe luchtaanval TT

26 december 2019

21u46

Bron: Belga, ANP 0 Libië heeft Turkije vanavond formeel om militaire steun gevraagd. Dat laat een overheidsmedewerker weten. Turkije zegde de hulp vanmiddag al toe, nog voordat er een officieel verzoek van Libië binnen was. Bij een nieuwe luchtaanval vielen vandaag opnieuw twee doden en twintig gewonden.

De Libische minister van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er pas om militaire hulp zou worden gevraagd als de situatie rond hoofdstad Tripoli nijpend zou worden. Het Libische leger vecht tegen troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn militairen het oostelijk deel van het land controleert. Over de huidige situatie rond Tripoli heeft de regering niets naar buiten gebracht.

Erdogan liet eerder deze maand al weten dat hij bereid was de Libische regering militair te steunen. Hij was woensdag in Tunesië om over een samenwerking te praten om tot een wapenstilstand in Libië te komen.

Twee doden en twintig gewonden bij luchtaanval

Vanmiddag nog werden minstens twee burgers gedood en raakten twintig anderen gewond bij een luchtaanval op een winkelstraat in Zawiya, een stad ten westen van Tripoli. Dat meldt de burgemeester van Zawiya, Jamal Baher.

“Twee personen werden gedood en 20 anderen raakten gewond (...) bij een luchtaanval op niet-militaire delen van de stad”, aldus Baher. De Libische regering van nationale eenheid (GNA), die wordt erkend door de VN, beschuldigt de strijdkrachten van de militaire leider Haftar. “De herhaalde aanvallen door buitenlandse vliegtuigen, die Haftar ondersteunen, op wijken en plaatsen met burgers, hebben als enige doel om burgers te terroriseren en het land destabiliseren”, zegt een regeringswoordvoerder in een verklaring op Facebook.

De aanval werd nog niet opgeëist.