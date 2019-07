Libië overweegt sluiting van alle vluchtelingencentra na bombardement ADN

04 juli 2019

17u18

Bron: Belga 0 De door de VN gesteunde centrale regering van Libië onderzoekt om alle centra waar migranten opgesloten zitten te sluiten. Dat heeft het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag laten weten, twee dagen nadat een luchtaanval zo'n centrum in de buurt van Tripoli trof. Daarbij vielen zeker 44 doden en 130 gewonden, de VN heeft het over 53 doden.

Volgens OCHA, het VN-bureau voor humanitaire zaken, werd het centrum twee keer aangevallen. Een eerste raket trof een garage, de tweede een hangar waarin zowat 120 vluchtelingen verbleven. De bewakers zouden, volgens OCHA, ook het vuur geopend hebben op de migranten om ervoor te zorgen dat ze het centrum niet zouden ontvluchten.

"De regering overweegt de sluiting van shelters en het vrijlaten van illegale migranten om hen in leven en veiligheid te houden", aldus minister van Binnenlandse Zaken Fathi Bashagha van de centrale regering, die vooral sterk staat in hoofdstad Tripoli. Tijdens een onderhoud met de humanitair coördinator van de VN in Libië, Maria Ribeiro, gaf Bashagha toe dat de centra tegen luchtaanvallen beschermen buiten de mogelijkheden van zijn regering ligt.

Volgens de VN-gezant voor Libië, Ghassan Salame, vormt de aanval een oorlogsmisdaad, omdat hij gericht was op onschuldige mensen. De regering in Tripoli legt de schuld bij krijgsheer en oud-legerkolonel Khalifa Haftar, commandant van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA). Haftar wil de controle over Tripoli overnemen. Haftar zelf ontkent achter de luchtaanval te zitten.

De voorbije maanden kwam er al vaak zware internationale kritiek op de manier waarop vluchtelingen in de Libische kampen behandeld worden. Libië is voor velen van hen de laatste tussenstop voor ze de Middellandse Zee oversteken richting Europa.