Liberalen en sociaaldemocraten willen von der Leyen steunen, maar wel onder voorwaarden ADN

12 juli 2019

16u14

Bron: Belga 0 De Europese liberalen steunen de kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, maar enkel onder drie voorwaarden. Dat hun Spitzenkandidate Margrethe Vestager vicevoorzitter van de Commissie wordt is er daar één van.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De christendemocratische politica heeft nu wel nog de steun van een meerderheid in het Europees Parlement nodig. Het is niet zeker dat ze die ook bijeen krijgt.

Charles Michel

De liberalen bij Renew Europe, de derde fractie in Europese halfrond, willen von der Leyen steunen. Dat lag eerder al min of meer vast: met Charles Michel krijgt de familie van de Franse president Emmanuel Macron de Europese Raadsvoorzitter.



Maar de liberalen koppelen hun steun wel aan drie voorwaarden. Eén ervan is dat Margrethe Vestager, de Deense Eurocommissaris voor Mededinging die door RE in het veld was gestuurd om Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Commissie, vicevoorzitter van die Commissie wordt. Ze moet op gelijke voet staan met de sociaaldemocraat Frans Timmermans, zegt fractievoorzitter Dacian Ciolos.

De Nederlander lag een tijdje in poleposition voor het hoogste Europese ambt maar ook hij moet genoegen nemen met een post als vicevoorzitter. "Er mag geen enkel verschil in statuut tussen de twee zijn", waarschuwt Ciolos. Von der Leyen had eerder al beloofd dat Timmermans vicevoorzitter wordt en dat Vestager een zware portefeuille zou krijgen.

Daarnaast wil Renew Europe ook een Europees mechanisme om de positie van de rechtsstaat in de lidstaten te monitoren, met mogelijkheid tot sancties, en een conferentie over de toekomst van Europa waarop onder meer nagedacht moet worden over een alternatief voor het Spitzenkandidatensysteem.

Ook de sociaaldemocraten hebben voorwaarden

Ook de sociaaldemocraten leggen trouwens voorwaarden op aan hun steun voor von der Leyen. In een brief aan de kandidaat-voorzitster herhalen ze hun teleurstelling in de manier waarop ze is voorgedragen (von der Leyen was geen Spitzenkandidate en stond ook nergens op een Europese lijst, red.) en vragen ze een nieuwe procedure tegen de volgende verkiezingen. Ze willen ook een hele resem maatregelen op vlak van bijvoorbeeld klimaat, justitie en buitenlandse zaken.

De stemming over de voordracht van von der Leyen vindt wellicht dinsdagavond plaats. De Duitse is nog niet zeker van haar goedkeuring: binnen de sociaaldemocratische S&D-fractie bestaat verdeeldheid over haar kandidatuur, en de liberalen en christendemocraten hebben samen geen meerderheid. De groenen, de vierde fractie in het parlement, hebben al laten weten dat ze von der Leyen niet steunen.