Liberale Ruth Bader Ginsburg (85) wil nog zeker 5 jaar zetelen in Amerikaans Hooggerechtshof KVDS

31 juli 2018

16u45 0 Ruth Bader Ginsburg (85) wil nog minstens 5 jaar meegaan in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat heeft ze gezegd tijdens een interview in New York. Democraten hopen in elk geval dat ze het nog zo lang mogelijk uitzingt, zeker nu president Donald Trump de kans krijgt om nog een tweede rechter te benoemen en die net als de vorige ultraconservatief belooft te zijn.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof telt 9 rechters. Bader Ginsburg vormt samen met Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan de liberale kant van het halfrond. Aan conservatieve kant zitten 5 rechters, waarvan Anthony Kennedy (81) – de meest gematigde – eind deze maand met pensioen gaat. Kennedy was erom bekend dat hij vaak meestemde met de liberale groep.

Brett Kavanaugh

Nadat president Trump de in 2016 overleden Antonin Scalia verving door de ultraconservatieve Neil Gorsuch, wil hij nu de eveneens erg conservatieve Brett Kavanaugh voordragen om Kennedy te vervangen. Aangezien rechters van het Hooggerechtshof voor het leven benoemd zijn, zou dat het hof voor de komende decennia fors naar rechts doen schuiven.





Mochten de hoogbejaarde Ruth Bader Ginsburg of Stephen Breyer ook uitvallen, zou Trump de verschuiving naar rechts van het hoogste Amerikaanse gerechtshof nog steviger kunnen doorzetten. Maar zo ver wil de ‘vlammende feministe’ het niet laten komen. Ze blijft. Nog zeker 5 jaar, zo staat te lezen in de Britse krant The Guardian. (lees hieronder verder)

Ze deed haar uitspraak na een opvoering van The Originalist, een toneelstuk over haar voormalige collega en vriend Antonin Scalia. Het vertelt het gefictionaliseerde verhaal van de vriendschap van de aartsconservatieve katholiek met een liberale griffier.

Liberaal icoon

Ruth Bader Ginsburg verwierf roem als ‘liberaal icoon’ voor haar fel afwijkende meningen in het Hooggerechtshof, waarin ze vooroordelen en discriminatie aanpakt. Ze ondervond aan den lijve wat dat was, toen ze carrière probeerde te maken als joodse vrouw. De belangrijkste zaak van de jongste 20 jaar die voor het Hooggerechtshof kwam? Obergefell v Hodges, de uitspraak uit 2015 die het homohuwelijk legaliseerde, klinkt het resoluut. (lees hieronder verder)

Bader Ginsburg liet zich echter ook op andere manieren opmerken dan met haar werk. Met haar fitnessroutine bijvoorbeeld. Twee keer per week is de 85-jarige in de weer met gewichten, pompt en fietst ze. Ook haar accessoires vertellen dat ze intussen een echte ster is. Voor haar bezoek aan het theater zondag droeg ze een handtas met de print: ‘Ik ben niet akkoord. Ruth Bader Ginsburg drukt haar stempel’.