Liberale advocate Zuzana Caputova wordt eerste vrouwelijke Slovaakse president kv

31 maart 2019

04u13

Bron: Belga 0 De liberale advocate Zuzana Caputova wint de Slovaakse presidentsverkiezingen. Dat blijkt uit de bijna volledige resultaten van de tweede verkiezingsronde, die door de kiescommissie werden bekendgemaakt. Caputova wordt daarmee de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van het land.

De kandidate van de Progresívne Slovensko kreeg 58 procent van de stemmen achter haar naam. Ze nam het op tegen Europees commissaris Maros Sefcovic, de kandidaat van de regerende sociaaldemocraten van de Smer-SD. Hij behaalde volgens de huidige uitslagen 42,19 procent van de stemmen.

Tijdens de eerste ronde op 16 maart traden een tiental politici aan in een poging om uittredend president Andrej Kiska af te lossen. Die maakte in mei vorig jaar al bekend dat hij zichzelf niet zou opvolgen als president. Geen van de kandidaten haalde meer dan 50 procent, waardoor een tweede ronde nodig was op 30 maart.



"Ik heb mevrouw Caputova net gebeld om haar te feliciteren met haar overwinning. Ik zal haar een bos bloemen sturen, want de eerste vrouwelijke president van Slovakije verdient een ruiker", verklaarde Sefcovic in een sportieve reactie aan de pers. Caputova zelf liet al weten een "duidelijke pro-Europese houding" te willen aannemen in haar nieuwe functie.

Het officiële eindresultaat van de verkiezingen wordt deze namiddag gepubliceerd, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De eedaflegging van de nieuwe president is gepland voor 15 juni.

Moord op journalist

De 45-jarige advocate is relatief onbekend in de politiek, maar ze kan rekenen op de steun van aanhangers van de protestbeweging die werd opgezet na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak in februari 2018. De 27-jarige Kuciak werd samen met zijn partner Martina Kusnirova doodgeschoten in hun woning in het Slovaakse Velka Maca. Hij deed onderzoek naar gevallen van corruptie waarbij de Italiaanse maffia en politici uit de entourage van de premier betrokken waren.

De zaak veroorzaakte een politieke crisis in het land. In maart 2018 stapten de minister van Cultuur en de minister van Binnenlandse Zaken op onder druk van de oppositie en een deel van de regeringscoalitie. Niet veel later volgden ook premier Robert Fico en de chef van de politie. Die nam ontslag nadat tienduizenden mensen op straat kwamen om hem onder druk te zetten.