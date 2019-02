Libby (21) vermist na dronken avondje uit: buurvrouw hoorde “ijzingwekkend geschreeuw”, Poolse slager komt in het vizier Sven Van Malderen

07 februari 2019

18u11

Bron: BBC 0 In de Britse stad Hull wordt met man en macht gezocht naar Libby Squire. Het 21-jarige meisje verdween een week geleden spoorloos na een dronken avondje uit. Op het moment van haar verdwijning hoorde een van de buren “ijzingwekkend geschreeuw”. Vandaag werd volgens de pers een Poolse slager gearresteerd. De 24-jarige man wordt ervan verdacht haar ontvoerd te hebben.

Libby was vorige donderdag niet welkom in discotheek Welly omdat ze te dronken was. Rond 23 uur werd ze door haar vrienden in een taxi richting huis gezet. Ze kon nog amper op haar benen staan.

Het meisje ging echter niet meteen haar woning binnen. Op camerabeelden is te zien hoe ze naar een bankje strompelde, zo’n kleine driehonderd meter verderop. Volgens de politie werd ze iets na middernacht een laatste keer gezien. Om 00.30 uur hoorde een buurvrouw het gegil.

Auto in beslag genomen

De hele buurt -met daarbij een groot meer en een bosrijk gebied- werd intussen uitgekamd. Een zedendelinquent die in de omgeving woont, werd op de rooster gelegd. In de voorbije zes dagen werkten tientallen agenten aan de zaak. Allemaal tevergeefs vooralsnog.

Met de arrestatie van Paweł Rełowicz lijkt nu echter een mogelijke doorbraak op til. Zijn huis ligt zowat anderhalve kilometer van de plek waar Libby voor het laatst gezien werd. Zijn wagen -een zilverkleurige Vauxhall Astra- en computers werden in beslag genomen. De man huurt het pand gedurende een jaar, hij woont er samen met zijn vrouw en twee kinderen. Volgens zijn Facebookprofiel is hij een fan van gevechtssporten.

Een deel van het park in de buurt werd afgesloten voor het publiek. De zoektocht lijkt zich toe te spitsen op een afgelegen huisje en -opnieuw- een plas water. Ook een reeks verlaten gebouwen en tuinen werden doorzocht.

“Nooit durven denken”

“Plots stond de politie aan mijn deur”, vertelt buurman John Garrity. “Ze wilden toegang tot mijn tuin. Het had iets met dat koppel te maken, dat wist ik. Maar dat hij betrokken zou zijn bij de verdwijning van dat meisje? Nooit durven denken.”

“We hadden niet veel contact. Toen er een houten paneel van hun hek omgevallen was, vroeg de vrouw wel eens of ik hun huisbaas wilde bellen. Haar Engels was daar niet goed genoeg voor.”

“Nog altijd een verdwijning”

“We behandelen deze zaak nog altijd als een verdwijning”, beklemtoont detective Matt Hutchinson. “Het is onze topprioriteit om Libby terug te vinden. We werken de klok rond, maar we blijven ook rekenen op tips van het publiek. Tijdens ons onderzoek hebben we gesproken met een taxichauffeur en een bestuurder die gestopt is om haar te helpen. Deze twee personen hebben er voor alle duidelijkheid niets mee te maken.”

“De ouders van Libby kunnen rekenen op professionele begeleiding. Ook voor de omwonenden zijn dit onzekere tijden. Ik wil hen bedanken voor hun hulp en geduld.”

“Willen enkel weten dat je veilig bent”

Drie dagen geleden lanceerden de ouders van Libby nog een emotionele oproep. “We willen enkel weten dat je veilig bent, liefje”, liet moeder Lisa optekenen. “Neem contact met ons op, op wat voor manier ook. De hele familie mist je. Het is hartverscheurend om niet te weten waar je bent. Ik hou van je.”

Gisteren voegden ze er nog aan toe dat ze overweldigd zijn door alle steun. “Onze dochter Liberty Anna Squire -kortweg Libby- werd geboren op 1 januari 1998. Ze heeft nog twee jongere zussen en een jongere broer. Libby was als kind heel gelukkig, familie kwam altijd op de eerste plaats. De Engelse taal, de Engelse literatuur en Latijn waren haar lievelingsvakken op school.”

“Ze zou hier gelukkig worden”

“Libby kwam in september 2017 naar Hull omdat ze verliefd geworden was op de stad. Ze was er zeker van dat ze hier gelukkig zou worden. Met haar medestudenten aan de universiteit klikte het wonderwel, het contact met haar vroegere vrienden liet ze echter niet verwateren. Ze is een heel sociaal persoon die houdt van lezen, fitnessen en reizen. Daarnaast is ze verzot op muziek, ze gaat heel graag naar concerten.”

“We willen iedereen bedanken die al meegeholpen heeft aan onze zoektocht. Jullie vriendelijkheid en steun zijn ongelooflijk.”