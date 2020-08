Libanon ziet aantal besmettingen fors toenemen na drama in Beiroet SVM

19 augustus 2020

15u18

Bron: Belga 0 Sinds de grote ontploffing in de haven van Beiroet twee weken geleden wordt Libanon geconfronteerd met een stijgend aantal coronabesmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In de eerste zes maanden na de start van de epidemie in februari werden er 5.000 besmettingen geregistreerd in Libanon. In de periode na de ontploffing waren dat er meer dan 3.500. Vooral in Beiroet en het noorden van Libanon ligt het aantal besmettingen hoog.

"Heel wat gewonden werden zonder enige bescherming naar ziekenhuizen gebracht. Dat leidde tot een opstoot van het coronavirus onder het medisch personeel en de bevolking”, zegt een medewerker van het ministerie.

Lockdown

Door de antiregeringsprotesten na de ontploffing kwamen bovendien nog eens mensen uit verschillende delen van Libanon bij elkaar. Dat zorgde volgens de bron voor de toename in de noordelijke stad Tripoli.

Libanon wil vanaf vrijdag een algemene lockdown opleggen van twee weken om de verdere verspreiding tegen te gaan. Tot dusver vielen er in het land 107 coronadoden.

Lees ook: INTERVIEW. Volgens viroloog Steven Van Gucht zitten we halfweg de tweede golf: “We hebben nog 12 dagen om de cijfers zo laag mogelijk te krijgen” (+)