Libanon opnieuw opgeschrikt door explosie in wapendepot, verschillende gewonden.

Enkele weken na de immense ontploffing in Beiroet , wordt Libanon opnieuw opgeschrikt door een explosie, ditmaal in een wapendepot in Ain Qana, een dorp in de buurt van de zuidelijke havenstad Sidon. Beelden die circuleren op sociale media tonen de explosie met een enorme rookpluim tot gevolg. Volgens buitenlandse media raakten verschillende mensen gewond. Volgens een bron binnen de sjiitische beweging zou het gaan om een ongeluk in een opslagplek voor oude mijnen en wapens.