Libanon neemt “Israëlische” drones onder vuur kv

28 augustus 2019

21u37

Bron: ANP 0 Militairen hebben het vuur geopend op drones die het luchtruim van Libanon binnenvlogen. De onbemande vliegtuigjes zouden vervolgens zijn teruggekeerd naar Israël. De relatie tussen Libanon en Israël staat al onder druk door een ander recent drone-incident.

Het Libanese leger meldt dat de eerste drone rond 19.30 uur plaatselijke tijd opdook bij het dorp Adaisseh. Het toestel zou zijn omgekeerd nadat schoten waren gelost. Een tweede drone verscheen bij een ander grensdorp en draaide om zonder dat is geschoten.

Later is nog wel een derde onbemand vliegtuigje onder vuur genomen. Die trok zich ook terug. Een bron binnen de veiligheidsdiensten zegt dat militairen begonnen te schieten met hun geweren. Ze beschikken niet over luchtafweersystemen.



In Libanon was eerder deze week al woedend gereageerd nadat twee drones waren gecrasht bij Beiroet. Die komen volgens de Libanese autoriteiten uit Israël, dat overigens niet heeft toegegeven dat het de drones stuurde. President Michel Aoun vergeleek het voorval met een "oorlogsverklaring".