Libanon-kenners denken dat het land deze ramp alleen met internationale steun te boven kan komen: “We zijn een volk van overlevers. Maar dit is de klap te veel”

Philippe Ghysens

06 augustus 2020

19u48

Alle rampen maakten de Libanezen al mee. Vluchtelingen uit Syrië overspoelden het land, de staat is virtueel failliet, en het aantal besmettingen met corona gaat de hoogte in. En nu is Beiroet nog eens van de kaart geveegd. “We zijn een volk van overlevers. Maar dit is de klap te veel”, zegt Mona Mahassine.