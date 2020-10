Libanon beveelt aanhouding eigenaar en kapitein van schip betrokken bij explosie in Beiroet RL

02 oktober 2020

03u00

Bron: Belga, Reuters 0 De Libanese rechter die de explosie in de haven van Beiroet onderzoekt, heeft de aanhouding bevolen van de eigenaar en de kapitein van het schip dat het explosieve ammoniumnitraat vervoerde dat de ramp heeft veroorzaakt. Bij de ontploffing vielen meer dan 190 doden en duizenden gewonden. De rechter heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen voor de twee.

De explosie op 4 augustus werd veroorzaakt door een brand. Een enorme hoeveelheid ammoniumnitraat kwam daardoor tot ontploffing. Het goedje lag al zes jaar opgeslagen in de haven van de Libanese hoofdstad. Het was namelijk in november 2013 in beslag genomen op een schip dat onderweg was van Georgië naar Mozambique.

De rechter vaardigde donderdag twee aanhoudingsbevelen uit tegen de eigenaar van dat schip en diens Russische kapitein, Boris Prokoshev. De openbare aanklager heeft de bevelen doorgegeven aan de internationale politieorganisatie Interpol, met de vraag en internationaal bevel uit te vaardigen.

Een consortium van journalisten en kapitein Prokoshev identificeerden de op Cyprus gevestigde Russische transportmagnaat Igor Grechushkin als eigenaar van het schip. Hij werd in augustus al ondervraagd over zijn rol, maar ontkende toen eigenaar van het schip te zijn.

‘Weinig oog voor ammoniumnitraat’

De Russische kapitein laat aan persbureau Reuters weten nog niets te hebben gehoord over het arrestatiebevel, noch te zijn gecontacteerd door onderzoekers.

Volgens Prokoshev zijn de 2.750 ton aan chemicaliën in Beiroet terechtgekomen doordat eigenaar Grechushkin hem in 2013 onderweg van Georgië naar Mozambique verzocht een extra lading op te halen in de Libanese havenstad. De lokale autoriteiten hadden bij aanleggen weinig oog voor het ammoniumnitraat, dat in grote zakken lag opgeslagen in de romp van het schip, aldus de voormalige kapitein van het schip, Prokoshev.

Hangar 12

De boot zou de haven echter nooit meer verlaten omdat er een juridische strijd ontstond over verschuldigde havengelden en defecten aan boord. Uit documenten van de lokale autoriteiten blijkt dat in augustus 2014 het schip niet meer zeewaardig werd geacht. Daarop werd de lading in oktober van dat jaar overgebracht naar Hangar 12, waar begin augustus het ammoniumnitraat ontplofte.

Libanon weigerde vooralsnog een internationaal onderzoek naar de ontploffing, maar buitenlandse experts zijn wel betrokken bij het Libanese onderzoek. Er zijn tot nu toe zeker 20 mensen opgepakt, onder wie hoge verantwoordelijken van de haven- en douanediensten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

“Terreurgroep Hezbollah smokkelde springstof door België” (+)

Franse president Macron beticht Libanese leiders van “collectief verraad”