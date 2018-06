Libanese tiener steekt buurman dood die lacht met uitschakeling Duitsland Redactie

28 juni 2018

17u02

Bron: dpa 2

Een Libanese tiener heeft zijn buurman doodgestoken omdat die de kwalificatie van Brazilië in de achtste finales aan het vieren was en gelachen had met de uitschakeling van de Duitsers.

De 17-jarige verdachte viel de twintiger aan in Hey al-Sollem, een wijk in de hoofdstad Beiroet. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen, aldus de Libanese krant An-Nahar.

De jongeman werd gearresteerd. Het leger heeft bevestigd dat het incident wel degelijk het gevolg was van een ruzie over het wereldkampioenschap voetbal.

Titelverdediger Duitsland werd gisteren verrassend uitgeschakeld tijdens de groepsfase van het WK, nadat het met 2-0 verloor tegen Zuid-Korea. Brazilië plaatste zich wel voor de achtste finales, na een overwinning op Servië.