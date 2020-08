Libanese terreurgroep Hezbollah had voorraad ammoniumnitraat in Duitsland ISA

07 augustus 2020

14u26

Bron: Belga 3 De islamitische terreurgroep Hezbollah, die als politieke beweging veel invloed heeft in Libanon, had in Duitsland grote hoeveelheden ammoniumnitraat opgeslagen. Deze chemische stof ontplofte enkele dagen geleden in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, met enorme verwoestingen tot gevolg. Vooral het havengebied en een aangrenzende christelijke wijk werden zwaar getroffen.

De Duitse overheid heeft berichten in Duitse media over de Hezbollah-voorraad in het zuiden van het land bevestigd. De Israëlische buitenlandse inlichtingendienst Mossad zou de Duitse autoriteiten op de hoogte hebben gebracht van het geheime Hezbollah-kamp, dat in 2016 werd opgerold.

De Duitse regering ziet geen verband tussen het kamp en de gebeurtenissen in Beiroet. Hezbollah zou grote delen van alle havens in Libanon controleren. Libanese tegenstanders van Hezbollah suggereren dat die achter de ontploffing zat om haar greep op het land te versterken.