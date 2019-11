Libanese taxichauffeur veroordeeld tot de doodstraf voor moord op Britse diplomaat ttr

02 november 2019

08u42

Bron: The Guardian 2 Een taxichauffeur is veroordeeld tot de doodstraf voor de brute verkrachting en de moord op de 30-jarige Rebecca Dykes. De Britse diplomaat werd twee jaar geleden vermoord na een avondje uit met haar vrienden in Beiroet. Speurders troffen haar levenloze lichaam aan langs de kant van de snelweg ten noorden van de Libanese hoofdstad.

Tareq H. pikte de jonge vrouw met zijn taxi op na een feestje. Uit onderzoek blijkt dat hij Dykes verkrachtte en nadien wurgde met een touw. Vervolgens nam hij de portefeuille van het slachtoffer en dumpte haar levenloze lichaam langs de kant van de weg. De politie kwam hem op het spoor na het bekijken van camerabeelden van de weg.

De Libanese rechtbank veroordeelde de dader gisteren tot de doodstraf voor de verkrachting en de moord op Dykes. De doodstraf wordt regelmatig uitgesproken voor moordzaken in Libanon, maar volgens Human Rights Watch is er sinds 2004 geen officiële executie meer geweest.



Na haar dood richtte de familie van Dykes een vzw op. Zo willen ze de strijd tegen geweld op vrouwen aanpakken. “Rebecca’s carrière stond in teken van humanitaire doelen. Ze werkte hard om van de wereld een vriendelijkere, eerlijkere en veiligere plek te maken. We willen ervoor zorgen dat dit werk in haar naam wordt voortgezet.”

Dykes werkte sinds 2010 voor de Britse overheid bij de ambassade in Libanon op het departement Internationale Ontwikkeling.