Libanese regering neemt ontslag na enorme explosie en volksprotest

10 augustus 2020

17u17

Bron: AFP, ANP, Belga 92 In Libanon heeft premier Hassan Diab in een televisietoespraak officieel het ontslag van zijn regering bekendgemaakt. Het bestuur kwam onder grote druk te staan na de protesten die volgden op de verwoestende explosie van vorige week dinsdag in de haven van Beiroet. Eerder waren al meerdere ministers uit Diabs kabinet opgestapt.



Diab, die zich onafhankelijk noemt, stelde de traditionele politieke klasse verantwoordelijk voor haar mislukkingen. Hij haalde uit naar “corruptie” die tot “deze aardbeving die het land heeft geteisterd” heeft geleid. “Vandaag kondig ik het ontslag van deze regering aan”, klonk het in zijn speech op de televisie.

In de haven van Beiroet ontplofte vorige week een opslagplaats waar zo’n 2.750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen volgens de gouverneur van de Libanese hoofdstad meer dan tweehonderd doden. Naar schatting 6.000 mensen zijn gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden.

Nog voor de verwoestende ramp verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die eind vorig jaar nog tot veel onrust heeft geleid. De onthulling dat het explosieve ammoniumnitraat al jaren als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, leidde tot nieuwe gewelddadige demonstraties.Er wordt intussen voor de derde dag op rij geprotesteerd in Beiroet. Betogers houden de regering verantwoordelijk voor de tragedie, omdat die corrupt en nalatig zou zijn.

Afgelopen weekend had premier Diab nog gezegd dat hij vervroegde verkiezingen zou voorstellen, om zo de situatie op straat in Beiroet te kalmeren. Normaal zou de volgende stembusgang in Libanon pas in 2022 doorgaan. Libanese media kondigden eerder vandaag al aan dat de voltallige regering ontslag zou nemen. Minister van Gezondheid Hamad Hassan bevestigde dit nieuws na afloop van een ministerraad, aldus de Libanese pers. Volgens minister Hassan is het ontslag “geen vlucht voor verantwoordelijkheid”.

Gisteren en vandaag stapten meerdere ministers al op uit het kabinet van Diab. Dat verhoogde de druk op de Libanese premier nog verder, die omstreeks 19 uur (Belgische tijd) het ontslag van zijn voltallige regering aankondigde. De ministers van Justitie (Marie Claude Najm) en van Financiën (Ghazi Wazni) stapten deze namiddag al op. Zij volgden het voorbeeld van de ministers van Informatie (Manal Abdel Samad) en van Milieu (Damianos Kattar), die gisteren hun portefeuilles inleverden.

De oorzaak van de enorme ontploffing van vorige vorige week is nog niet bekend. Maar dat de verwoesting zo groot is, komt door de lading ammoniumnitraat die al jarenlang in de haven lag. In een loods die daar bovendien niet voor geschikt was.

Douane en havenautoriteiten hadden er vaak op aangedrongen het levensgevaarlijke spul weg te halen, maar die oproepen kregen geen gehoor. Het goedje lag er opgeslagen nadat het door justitie in beslag was genomen.

