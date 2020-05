Libanese premier waarschuwt voor voedselcrisis MDG

21 mei 2020

12u37

Bron: Belga 0 De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten een noodfonds oprichten om een ernstige voedselcrisis in de regio te vermijden. Die oproep heeft de Libanese premier Hassan Diab gelanceerd in de Amerikaanse krant The Washington Post. Hongersnood kan een nieuwe stroom migranten naar Europa drijven, waarschuwt hij.

In de bijdrage luidt Diab de alarmbel over de voedselcrisis in zijn eigen land. "Vele Libanezen kopen al geen vlees, fruit of groenten meer, en ze kunnen spoedig ook moeilijkheden ondervinden om zich brood te veroorloven", schrijft de premier.

Libanon kampt met de ergste crisis in zijn geschiedenis. Het land, dat bijna één miljoen vluchtelingen uit buurland Syrië opvangt, balanceert op de rand van het bankroet en onderhandelt momenteel met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een reddingsplan. De coronacrisis heeft de situatie uiteraard nog prangender gemaakt. De economie zou dit jaar met 12 procent krimpen, raamt het IMF.

Politiek wanbeheer en corruptie

Volgens Diab liggen decennia van politiek wanbeheer en corruptie aan de basis van de crisis. Zo is er veel te weinig geïnvesteerd in landbouw, waardoor meer dan de helft van de levensmiddelen ingevoerd moeten worden. Meer dan 80 procent van de tarwe komt uit Oekraïne en Rusland, maar als gevolg van de coronacrisis heeft dat laatste land de export gestaakt.