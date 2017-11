Libanese premier stelt ontslag uit ep

Bron: Belga 0 AP De Libanese premier Saad Hariri kondigde vorige week zijn ontslag aan. Saad Hariri, de premier van Libanon die vorige week verrassend zijn ontslag aankondigde, stelt zijn vertrek toch uit. Dat heeft hij vandaag, tijdens de Libanese nationale feestdag, zelf gezegd. Hariri heeft zijn beslissing herzien op vraag van de Libanese president Michel Aoun, aldus nog Hariri.

Hariri kondigde op 4 november zijn ontslag aan vanuit Riyad, de hoofdstad van buurland Saoedi-Arabië. Die aankondiging kwam als een donderslag bij heldere hemel en Aoun aanvaardde het ontslag dan ook niet zolang Hariri niet zou terugkeren uit Saoedi-Arabië.

Na een omweg via Parijs en Caïro is de ontslagnemende premier gisterenavond dan toch in Libanon aangekomen, net op tijd voor de feestelijkheden voor de 74ste verjaardag van de Libanese onafhankelijkheid.

"Ik heb vandaag (woensdag) mijn ontslag aangeboden aan president Aoun; hij heeft me gevraagd om daarmee te wachten en dat heb ik aanvaard", zei Hariri in Beiroet, nadat hij had samengezeten met de president.