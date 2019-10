Libanese premier plooit voor aanhoudend protest en kondigt ontslag aan HAA

29 oktober 2019

15u46

Bron: ANP 0 De Libanese premier Saad Hariri heeft zijn ontslag aangekondigd. In de loop van de dag deden al geruchten de ronde over een eventueel terugtreden van premier Hariri.

"Ik ga nu naar het paleis van Baabda om het ontslag van mijn regering aan de president van de republiek aan te bieden", zei de Libanese premier Saad Hariri tijdens een korte tv-toespraak deze namiddag rond 15 uur onze tijd. Zijn woorden werden door juichkreten onthaald in de straten van Beiroet. Het ontslag komt er op de dertiende dag van straatprotesten tegen Hariri's regering.



Hariri zei in zijn toespraak dat hij in een doodlopend straatje was terechtgekomen bij zijn pogingen om een oplossing te vinden voor de economische crisis in zijn land. “Niemand is groter dan het land”, zei de premier.

Het protest in Libanon houdt al twee weken aan. Vandaag liepen de spanningen nog verder op: tegenstanders die gewapend waren met stokken, voerden in het centrum van de hoofdstad een aanval uit op de plaats waar de demonstranten samenkomen. Het kwam ook tot confrontaties tussen demonstranten die enkele verkeersaders blokkeren en de volgelingen van twee sjiitische bewegingen die probeerden de wegen te heropenen.

Oorzaak van de onlusten is de slabakkende economie van het land, dat gebukt gaat onder grote schulden. Critici verwijten het regime corruptie en verkeerde economische keuzes. Hariri was sinds 2016 aan de macht in Libanon.

