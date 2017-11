Libanese premier Hariri verlaat Saudi-Arabië LVA

Bron: Algemeen Dagblad 0 AFP Een poster van Saad Hariri in de Libanese hoofdstad Beiroet. De Libanese premier Saad Hariri heeft via Twitter laten weten dat hij in Saudi-Arabië op weg naar het vliegveld is. Volgens een lid van zijn partij keert Hariri niet rechtstreeks naar Libanon terug, maar reist hij vanuit Riyad eerst naar Frankrijk.

Hariri maakte op 4 november onverwachts in Saudi-Arabië bekend dat hij was afgetreden als premier van Libanon. Zijn stap riep veel vragen op en leidde tot speculaties dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden. Gisterennacht twittert hij in het Engels: 'Beweren dat ik in Saudi-Arabië word vastgehouden en het land niet uit mag is een leugen.'



Bij zijn aftreden zei Hariri dat hij daarmee protesteerde tegen bemoeienis van Iran met Arabische aangelegenheden via de Libanese sjiitische Hezbollah-beweging. De ontwikkelingen zetten de relaties in het Midden-Oosten verder op scherp. Saudi-Arabië en Iran zijn aartsvijanden. In zijn tweet vrijdagnacht twittert hij in het Engels, terwijl hij gewoonlijk alleen Arabische tweets stuurt. Hariri spreekt daarin ook Sigmar Gabriel aan, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken die de situatie in Libanon 'zeer gevaarlijk' heeft genoemd.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel. Saad Hariri(@ saadhariri) link

Hariri mogelijk weken in Frankrijk

Sinds de aankondiging van zijn ontslag heeft Hariri Saudi-Arabië niet meer verlaten. Maar op uitnodiging van Emmanuel Macron wordt hij vandaag wel verwacht in het Elysée, de ambtswoning van de Franse president. Macron had eerder al laten weten dat hij Hariri zal ontvangen in Parijs als premier van Libanon. 'Zijn ontslag is niet erkend in zijn land, omdat hij er niet is teruggekeerd', aldus Macron.



Hariri bezit verschillende huizen in Frankrijk, maar het is niet duidelijk waarom Macron de Libanese premier en diens gezin heeft uitgenodigd. De Franse president zei te verwachten dat Hariri na zijn bezoek terug zal keren naar Libanon. Volgens Macron gebeurt dat de komende dagen of weken. 'Het is aan hem om zijn agenda bekend te maken.'



Voor hij naar de luchthaven reisde, had Hariri nog een ontmoeting met de Saudische kroonprins en andere hoge ambtenaren. Eerder gisteren had de Saudische minister van Buitenlandse Zaken gezegd dat Libanon pas stabiliteit zal kennen als Hezbollah de wapens inlevert.